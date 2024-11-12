جندوبة: تقدم في اشغال قصر البلدية بنسبة 80 بالمائة

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سجلت اشغال مشروع قصر بلدية جندوبة، الذي انطلق مطلع سنة 2023 بتكلفة جملية ناهزت ال 4 مليون دينار، تقدما ناهز ال80 بالمائة، وذلك في اطار تجديد المقر الذي شهد تشققا وانهيارا جزئيا، وفق مصدر مسؤول بالبلدية .



واضاف ذات المصدر لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان تجديد المقر يأتى ايضا تماشيا مع وظيفة العمل البلدي التي تستوجب التوسعة واستيعاب خدمات المجال الجغرافي والسكني الجديد، بعد ان ادخل المجال الريفي ضمن المجال البلدي.

وتعد بلدية جندوبة أكبر بلديات الجهة البالغ عددها 14 بلدية، والتي يقطنها نحو 100 الف ساكن.



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ومن المنتظر ان يدخل المقر الجديد حيز الاستغلال مع بداية السنة القادمة، بعد ان سجل تاخرا مقارنة بمدة الاشغال المعلنة سابقا والمحدد ب20 شهرا، لاسباب تتعلق في جزء منها بالاجراءات الادارية وبمواعيد تحويل الاقساط المالية للشركة المتعددة بالانجاز.