الكشف عن مخازن عشوائية لتخزين المنتجات الغذائية المعدة للاحتكار والمضاربة في نابل (الداخلية)

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أفادت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، بأنّ وحدات إقليم الحرس الوطني بنابل تمكّنت بالتعاون مع مصالح التجارة وتنمية الصادرات بالمكان، من الكشف عن مخازن عشوائية مخصصة لتخزين المنتجات الغذائية المعدة للاحتكار والمضاربة.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها انّ العملية أسفرت عن حجز أكثر من 288 طنا من المنتجات الغذائية المختلفة التي كانت تُخزن في المستودعات والتي قدرت بحوالي 678 ألف دينارا .





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كما أضافت أنّه تم التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بالمكان لإجراء مايتعين في هذه المواد، ومع النيابة العمومية من جهة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أصحاب المخازن.

