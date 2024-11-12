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الحرس الوطني يضبط أربعة أشخاص متورطين في الاتجار بالقطع الأثرية بجهة الكرنيش بنزرت.

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 14:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنزرت بمشاركة الإدارة العامة لوحدات التدخل بإقليم بنزرت، من إلقاء القبض على 4 أشخاص من بينهم شخص محل مناشير تفتيش وصدرت في شأنه أحكام سجنية، بتهمة مسك وحيازة قطع أثرية.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني ، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم ضبط المتهمين بجهة الكرنيش بنزرت وبحوزتهم قطع وتماثيل أثرية كانوا يعتزمون التفريط فيها بالبيع، مضيفة أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
ودعت كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار بالقطع الأثرية أو المساس بالتراث الثقافي الوطني
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