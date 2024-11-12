جمعية إبصار تطلق يوم 10 ديسمبر القادم حملة في 10 جامعات عمومية وخاصة للتعريف بطريقة "براي" (تصريح)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ebe9d7dd9819.14959982_jnphgoekmfqil.jpg width=100 align=left border=0>

تطلق الجمعية التونسية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية يوم 10 ديسمبر 2024 تاريخ الاحتفال بالاعلان العالمي لحقوق الانسان حملة تحسيسية في 10 مؤسسات تعليم عالي عمومية وخاصة للتعريف بطريقة "براي" كطريقة كتابة لذوي الاعاقة البصرية، حسب ما بيّنه رئيس الجمعية محمد المنصوري.



وأضاف محمد المنصوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء أن هذه الحملة تستهدف نحو 5 آلاف طالب وذلك في شكل لقاءات مباشرة مع الطلبة ينشطها عدد من الطلبة المكفوفين، وذلك في اطار التحسيس بالمقاربة الحقوقية لذوي الاعاقة ولاسيما وأن اطلاق الحملة يتزامن مع تاريخ دولي غاية في الأهمية حسب تقديره.





...



ولفت المنصوري الى أنه سيتم بالمناسبة تأمين حصص تدريبية حول طريقة "براي" لفائدة هؤلاء الطلبة بهدف أن يكونوا في المستقبل من مناصري حقوق ذوي الاعاقة ومن المساهمين في التحسيس بهم باعتبار ما يمثله الطلبة من ثقل مجتمعي في المستقبل.



وللاشارة فإن الحرف في طريقة "براي" هو عبارة عن عمودين متقابلين، كل منهما 3 صفوف، ولكل حرف في اللغة عدة نقاط بارزة من تلك النقاط الـ6، وبمجرد وضع الكفيف يده على العمودين واستشعار مكان البروزعلى الورقة يعرف الحرف المكتوب وهذه الطريقة تنتج 63 رمزا إجماليا.



