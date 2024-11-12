توزر: الشروع في ترويج زيت الزيتون بالسعر المدعم في نقطة بيع من المنتج الى المستهلك

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شرعت الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، اليوم الثلاثاء، في عملية ترويج زيت الزيتون بالسعر المدعم (أي 15 دينارا للتر الواحد)، وذلك بتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في الفضاء الخارجي للسوق المركزية بمدينة توزر، على أن تتواصل النقطة في توفير كمية مقدرة ب900 لتر يوميا طيلة الفترة القادمة، وفق المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي.



وأوضح المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" أنه تم تركيز نقطة البيع بالشراكة بين الإدارة الجهوية للتجارة والديوان التونسي للتجارة والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، وشهدت في يومها الأول إقبالا لافتا من المستهلكين وتم تأمين توزيع هذه الكمية بحضور أعوان المراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية.

وبين المدير الجهوي للتجارة في ذات السياق، أن مجهودات المراقبة الاقتصادية متواصلة بالتنسيق مع الأمن والحرس الوطنيين والمصالح الصحية وهيئة السلامة الصحية ومصالح الديوانة، وذلك بتأمين زيارات يومية للأسواق الأسبوعية والمحلات المفتوحة للعموم، بتفعيل القرارات الوزارية للتثبت من هوامش الربح المطبقة.



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وبيّن القاسمي ان اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية، نظّمت جلسة نهاية الأسبوع الماضي، تمحورت حول متابعة نسق التزويد بمختلف المواد الأساسية والمراقبة الاقتصادية، وأوصت بضرورة انتظام التزويد ومزيد تكثيف عمليات المراقبة، لافتا إلى أنه يتم بالتنسيق مع فرع الديوان التونسي للتجارة توفير كافة المواد الاستهلاكية، مشيرا الى ان المخزون من مختلف المواد والتى منها 150 طنا من مادة السكر و11 طنا من الأرز، يعتبر "طيبا".

وشهد الشهر الجاري وإلى غاية أمس الاثنين رفع 65 مخالفة اقتصادية في مختلف المجالات سيما منتجات الدواجن والخضر والغلال والمواد الغذائية فضلا عن القيام بأكثر من 520 عملية تفقد.

ص م