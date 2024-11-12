قفصة: تأثيرات إيجابية للتساقطات المطرية على الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة

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افاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قيس شلبي صحفي "وات"، بان الامطار التى شهدتها معتمديات المتلوي وأم العرايس وقفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والقطار والسند وسيدي عيش من ولاية قفصة، الأحد المنقضي، ستوثر إيجابيا على الموسم الفلاحي من حيث خاصة نموّ الزراعات والغراسات المثمرة والنخيل والأعلاف والخضروات.



واضاف أن كميات الأمطار تفاوتت بين المعتمديات حيث بلغت بأم العرايس 40 مليمترا و القطار 30 مليمترا وقفصة الجنوبية 13 مليمترا والسند 16 مليمترا والمتلوي 8 ميلمترات، وانها ستساهم في تغذية الموائد المائية كما انها تكتسي أهمية كبيرة على قطاع الإنتاج النباتي المروي منه والبعلي وعلى الغطاء الرعوي بالمناطق التي شملتها التساقطات المطرية.

وأوضح أن الأمطار، مكنت كذلك من غسل الأشجار من الاتربة والقضاء على بعض الآفات المرضية التي تصيب الأشجار المثمرة منها الزياتين والنخيل والخضروات من الحشرات والعناكب، مضيفا انها ستساهم في تغذية المائدة المائية والمنشآت المائية للمحافظة على المياه والتربة.



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وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي ان لهذه الأمطار، اثر إيجابي على موسم الاستعداد للزراعات الكبرى للحبوب المروية والبالغ مساحتها 4500 هكتار من القمح و400 هكتار من الشعير والتي شهدت عملية الانبات في جزء منها وجزء آخر بصدد القيام بعمليات البذر.