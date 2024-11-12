الفيفا يعلن استضافة مدينة ميامي لقرعة كأس العالم للأندية الشهر المقبل

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مدينة ميامي الأمريكية ستستضيف في الخامس من شهر ديسمبر المقبل مراسم قرعة مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء أنه سيتم حسم هوية كافة الأندية الـ 32 المتأهلة إلى أكبر مسابقة عالمية للأندية بحلول موعد إجراء القرعة الشهر المقبل مشيرا إلى أن آخر الملتحقين بالركب سيكون الفريق الفائز بالمواجهة البرازيلية الخالصة في نهائي كأس ليبرتادوريس والتي ستجمع بين أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الثلاثين من الشهر الجاري.





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ويأتي التأهل إلى البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل ليضفي المزيد من الإثارة على نهائي البطولة القارية حيث يسعى أتليتيكو مينيرو إلى نيل اللقب القاري للمرة الثانية بعد أن حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى عام 2013 فيما يحاول بوتافوغو متصدر ترتيب البطولة البرازيلية اقتناص لقب أمريكا الجنوبية للمرة الأولى في تاريخه في المباراة التي تقام قبل خمسة أيام فقط من قرعة بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفيفا قد كشف مؤخرا عن الملاعب الـ 12 التي ستستضيف مباريات البطولة حيث من المقرر أن تنطلق البطولة على ملعب "هارد روك" في ميامي في 15 جوان المقبل.