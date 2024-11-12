سليانة: إختيار 13 مؤسسة تنشط في مجالات السياحة والفلاحة والصناعات التقليدية لدعمها في إطار برنامج "صمود"

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إختارت اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ برنامج "صمود" مساء أمس الإثنين، ما يقارب 13 مؤسسة (إختيار مبدئي) تنشط في مجالات السياحة والفلاحة والصناعات التقليدية، لتدعمها من عدة جوانب، وذلك خلال جلسة عمل بمقر ولاية سليانة، في إنتظار الإختيار النهائي من قبل اللجنة الوطنية.

وأفاد المسؤول على تنمية قدرات المؤسسات في جمعية "أفسي" الإيطالية خالد النصيري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن مشروع "صمود" المموّل من طرف وكالة التعاون الإيطالي، الهادف إلى تنمية قدرات المؤسسات الخاصة، سيمكّن المؤسسات المنتفعة من دعم مالي يتراوح بين 5 الاف و 80 ألف دينار دينار، ومن دعم القدرات التسييرية والتقنية لأصحابها وخلق ظروف ملائمة مع المؤسسات المحلية.

وأضاف أن مشروع "صمود" تنفذه جمعيات "أفسي" الإيطالية و"أوكسفام" و"شانطي"و"أباد" بهدف العناية بعدد من المؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والفلاحة بولايات سليانة وصفاقس والمهدية وتوزر، والتي لاقت صعوبات خلال وبعد جائحة "كورونا" وإثر الحرب الروسية الأوكرانية (صعوبات التصدير والتوريد).