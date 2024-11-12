قبلي: تسجيل مؤشرات ايجابية في الموسم السياحي ستتعزز التظاهرات الرياضية والثقافية بالجهة

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يسجل الموسم السياحي 2023 – 2024 بولاية قبلي، مؤشرات ايجابية يعكسها توافد اكثر من 113 الف سائح على الجهة، قضوا 124 الف ليلة بالوحدات السياحية الى موفى شهر سبتمبر الماضي، الى جانب الزخم في التظاهرات الثقافية والرياضية التي تشهدها الربوع الصحراوية مع انطلاقة الموسم السياحي الصحراوي، مما يجعل هذه المؤشرات قابلة لمزيد الارتفاع وبنسب هامة الى موفى السنة الجارية، وفق ما اكده المندوب الجهوي للسياحة جمال الدين بن جابر لصحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته ان ولاية قبلي شهدت موفى شهر اكتوبر المنقضي، تنظيم عدة مهرجانات على غرار مهرجان نجع الفن في دورته الثالثة والدورة الاولى للمهرجان الدولي للسينما بالصحراء بمنطقة قصر غيلان، فضلا عن الملتقى التربوي، الذي انتظم بهذه المنطقة بمشاركة اكثر من 150 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية، مما ساهم في انتعاش السياحة الداخلية، واشار الى تعدد التظاهرات الرياضية التي تعيشها الولاية خلال هذا الشهر الذي سيشهد تنظيم 4 راليات كبرى من ابرزها رالي ترنسفناك بمشاركة 78 متسابقا من عدة جنسيات اوروبية على متن الدراجات النارية ذات الاربع عجلات، ورالي موتو كلوب بوليزيا بمشاركة 28 متسابقا ايطاليا على متن الدراجات النارية ذات العجلتين، الى جانب رالي كلوب موتو 80 البلجيكي بمشاركة 28 متسابقا من بلجيكا و3 تونسيين وبرتغالي، علاوة على رالي موتو سان ريدور، الذي يشهد مشاركة 50 متسابقا من جنسيات اوروبية مختلفة.





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واعرب عن الامل في ان تساهم مختلف هذه التظاهرات الثقافية والرياضية في ارتفاع المؤشرات السياحية الى نهاية السنة في الموسم السياحي، خاصة من حيث عدد الوافدين والليالي المقضاة بمختلف الوحدات الفندقية، مؤكدا الدور الهام الذي تلعبه المهرجانات الكبرى في استقطاب السياح من داخل البلاد وخارجها خاصة منها المهرجان الدولي للصحراء بدوز الذي سينتظم في دورته 56 من 26 الى 29 من ديسمبر المقبل، والذي انطلقت الاستعدادات له منذ مدة خاصة من ناحية جاهزية الوحدات السياحية وتهيئة ساحة العروض الكبرى المعروفة بساحة حنيش، التي تمثل احدى اكبر مسارح العروض في الهواء الطلق، فضلا عن تعهد المنطقة السياحية بالنظافة.

ومن ناحية اخرى، اكد بن جابر ان المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي، تُعْرف بكونها الاولى وطنيا في مجال التاشير على الرحلات السياحية المنظمة وخاصة منها الرحلات الصحراوية التي بلغت حوالي 2198 رحلة الى موفى شهر اكتوبر الماضي، بمشاركة سياح من داخل وخارجها، يساهمون في تنشيط الدورة الاقتصادية بهذه الربوع.