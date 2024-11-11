كميات الأمطار المسجلة خلال الـــ24 ساعة الفارطة

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سجلت محطات الرصد الجوي تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار خلال الــ24 ساعة الفارطة ، شملت عددا من ولايات الجمهورية



وفي ما يلي الكميات المسجلة بحساب المليمتر:





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ولاية سيدي بوزيد:

سيدي بوزيد الغربية 55، سيدي بوزيد 42، الفائض 21، الهيشرية 17



ولاية القيروان:

العلا 56، العلم 32، السبيخة 28 ، سيدي عمر 18 ، نصر الله 15، سد نبهانة 13 ، عين جلولة 10 ، الوسلاتية 8، الشبيكة 7، حفوز 6 ، سد الهوارب 4 سد سيدي سعد 2

منزل المهيري 4، الشراردة 2



ولاية نابل:

بوكريم 45 ،بوعرقوب 13 ، الهوارية 10، درا شعبان وبني خيار 3، قربة وقرنبالية وقليبية وحمام الغزاز 2



ولاية قفصة:

أم العرائس 40، القطار 30، السند 16، قفصة المدينة 13، قفصة المحطة وسيدي عيش 9، المتلوي 8، سيدي بوبكر 7، الشبيبة 5، المظيلة وبالخير 3، الرديف 2



ولاية زغوان:

زغوان 30، مقرن 14، الفحص 13 الناظور وسد وادي الرمل والزريبة 10، سد وادي الكبير 9 ، جرادو وصواف 3، بئر مشارقة 1



ولاية صفاقس:

عقارب 26، بئر علي 21، عين تركية 20، أولاد يانق والشعال والمحرس 17، الرملة 16، الصخيرة 10، طينة 9، صفاقس المطار ومنزل شاكر وصفاقس المدينة 8، الغريبة 7، ساقية الدائر6، بوثدي 5، العقاربة والحنشة 4



ولاية بنزرت :

بنزرت 21 ، جومين 14، سجنان 8، العالية 7 ، منزل بورقيبة وغزالة وتينجة 6، ماطر 4، أوتيك وغار الملح 2



ولاية المنستير:

البقالطة 37 ، طبلبة وجمال 13 زرمدين 6، بني حسان 4، الوردنين والساحلين 3، المنستير وصيادة لمطة بوحجر 2، المكنين وقصيبة المديوني وقصر هلال 1



ولاية جندوبة:

طبرقة 23، عين دراهم وبني مطير 21 ، سد بربرة 14 ، سد بوهرتمة12، بلطة بوعوان 6، جندوبة 4



ولاية المهدية:

الجم 24، السواسي 15،بومرداس والمهدية الميناء 13، سيدي علوان والشابة 11، شربان 10، ملولش 4 ، أولاد شامخ 3، هبيرة 2



ولاية سليانة:

سيدي بورويس 19، برقو 7، سليانة 6، الكريب 4 ، قعفور 5، كسرى وبوعرادة 3



ولاية باجة:

عمدون 13، سد كساب 12 ،نفزة11، باجة المحطة 7 ، باجة الجنوبية 6 ، مجاز الباب 3، تبرسق 2 ، تيبار 1



ولاية الكاف:

الكاف 12 ، تاجروين وادي ملاق والطويرف 4، ساقية سيدي يوسف والقلعة الخصبة 3، السرس 2



ولاية القصرين :

ماجل بلعباس 16، فريانة 12، فوسانة وسبيطلة 3، القصرين 2



ولاية منوبة :

طبربة 13 ، البطان 11، برج العامري 6، المرناقية 3، شواط 2 ، الجديدة1



ولاية سوسة:

النفيضة 14، المسعدين 10، بوفيشة 3



ولاية أريانة:

قلعة الأندلس وشرفش 2 ، رواد 1