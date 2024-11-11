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سليانة: إصابة عاملتين فلاحيتين في حادث إنزلاق شاحنة خفيفة بمعتمدية سليانة الجنوبية

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 18:57 قراءة: 0 د, 17 ث
      
جدّ، مساء اليوم الإثنين، حادث مرور بمنطقة العمارصية بمعتمدية سليانة الجنوبية، تمثّل في إنزلاق شاحنة خفيفة تقلّ عاملات فلاحيّات، وأسفر عن إصابة عاملتين، وفق مصدر من الحماية المدنية.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ نقل المصابتين إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات وعلاج إصاباتهما التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.


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