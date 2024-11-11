قابس: البنك التونسي للتضامن يسند 358 قرضا بقيمة مالية جملية تفوق 5.2 مليون دينار

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أسند فرع البنك التونسي للتضامن بولاية قابس، خلال الأشهر العشرة المنقضية من السنة الجارية، إجمالي 358 قرضا باعتمادات جملية فاقت 5.2 مليون دينار ستمكن من احداث 434 موطن شغل، وفق ما تمّ الكشف عنه خلال لقاء جمع، اليوم الاثنين، والي قابس رضوان نصيبي برئيسة هذا الفرع فهيمة الورتاني.

وأبرز الوالي بالمناسبة الأهمية التي يمثلها نشاط هذا البنك في دفع الاستثمار والتشغيل، وفي فتح الآفاق أمام باعثي المشاريع وخاصة منهم الشباب، مؤكدا الحاجة إلى مزيد تطوير تدخلات هذه المؤسسة البنكية بالجهة.

وتوزّعت القروض المسندة منذ مطلع السنة الجاريّة الى 188 قرضا خاصا بتوسعة مشاريع سابقة بكلفة جملية تفوق 2.4 مليون دينار، و170 قرضا يتعلق بإحداثات جديدة بكلفة جملية تقارب 2.8 مليون.

واستأثر قطاع الصناعات التقليدية بالنصيب الأكبر من هذه المشاريع، حيث انتفع هذا القطاع بـ174 قرضا بقيمة جملية بلغت 913 ألف دينار، تلاه قطاع الخدمات الذي انتفع بـ 99 قرضا بقيمة قاربت 2.5 مليون دينار، فيما بلغ عدد القروض المسندة في المهن الصغرى 56 قرضا بقيمة 831 ألف دينار، وفي الفلاحة 29 قرضا بقيمة 983 ألف دينار.



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