زغوان: رصد 517 ألف دينار لإنجازمشاريع صيانة لتحسين ظروف العمل والإقامة بالمستشفى الجهوي يزغوان (مدير المستشفى)

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رصدت وزارة الصحة اعتمادا بقيمة 517 ألف دينار لإنجاز 3 مشاريع صيانة بالمستشفى الجهوي بزغوان بهدف تحسين ظروف العمل والإقامة، وذلك بالتوازي مع انطلاق استئناف أشغال توسعة المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى، نجيب غرس الله، في تصريح لـوكالة "وات"، أن أشغال الصيانة ستشمل تغيير قنوات الصرف الصحي والترصيص بكلفة إنجاز تناهز 200 ألف دينار، وذلك على خلفيّة اهتراء القنوات وتسرب المياه عبرها وتسببها في خلق رطوبة عالية طالت كافة الأقسام الطبية، ما أصبح يشكل خطرا على المرضى المقيمين والإطارات الطبية العاملة بالمؤسسة.

وأضاف أنّ الأشغال ستشمل أيضا إعادة تهيئة مطبخ المستشفى صيانة وتجهيزا بموافقة ومتابعة المركز الفني للصيانة البيوطبية بوزارة الصحة، وذلك بكلفة قدّرت بنحو ـ200 ألف دينار، فضلا عن تخصيص 117 ألف دينار لتجديد أرضية الأقسام الإستشفائية والممرات بهدف مزيد العناية بالمظهر العام للمرفق الصحي ونظافته.

وأشار، في نفس الإطار، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من أشغال صيانة وتغيير معدات التدفئة المركزية والترفيع في طاقتها بكلفة إنجاز تجاوزت 160 ألف دينار.