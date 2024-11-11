سليانة: تقديم المرحلة الأولى من مشروع مركز تثمين ورسكلة النفايات المشترك بين ولايتي سليانة والكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e51211a58c550.37548017_fgpmjeloihqnk.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية سليانة جلسة عمل، خصّصت لتقديم المرحلة الأولى لمشروع مركز تثمين ورسكلة النفايات المشترك بين ولايتي سليانة والكاف والذي سينجز بمنطقة عين عاشور من معتمدية السرس بولاية الكاف، وفق المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالشمال الغربي أيمن بالضيافي.

وبيّن بالضيافي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المرحلة الأولية ستخصّص لتحديد الدراسات ومدتها 15 شهرا، وسيتم خلالها تجميع كافة المعطيات قصد الانطلاق في انجاز المشروع، وحال الانتهاء منها يتم تحديد كلفة المشروع وعدد مراكز النقل والجمع والتي يتفاوت عددها في أكثر من 12 بلدية منتفعة.

وستنطلق قريبا الدراسات المتعلقة بوحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولايتي سليانة والكاف ومراكز الجمع والنقل التابعة لها، وتشمل إنجاز ما يقارب 10 مراكز لجمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة لها، حيث تقدّر كلفة الدراسات بـ700 ألف دينار في انتظار إستكمالها وتحديد كلفتها الجملية، وفق ماصرّح به المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، في مناسية سابقة لوكالة "وات".

يشار إلى أنّ مشروع إحداث وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولايتي سليانة والكاف ومراكز النقل والجمع التابعة لها يمتد على مساحة 26 هكتار وبطاقة إستيعاب بحوالي 90 ألف طن / السنة.