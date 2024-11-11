تطاوين: الشروع في ربط 2900 أسرة وسط مدينة تطاوين بشبكة الانترنت عبرالألياف البصرية (المدير الجهوي لاتصالات تونس)

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انطلقت الادارة الجهوية لاتصالات تونس بتطاوين، اليوم الاثنين، في ربط 2900 أسرة تقطن وسط مدينة تطاوين بشبكة الانترنت عبر الالياف البصرية، بكلفة جملية قدرت بحوالي 500 الف دينار، وذلك من بين حوالي 7000 مشترك انترنت عبر الاسلاك النحاسية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لاتصالات تونس عبدالفتاح بلقاسم

واكد المدير الجهوي لاتصالات تونس، في تصريح لوكالة "وات"، على القيمة المضافة لهذه التقنية التي تحسن التدفق المطلوب من قبل المشتركين بشكل ملحوظ، على حدّ قوله.

واضاف ان ادارته اقرت حوافز جديدة منها تزويد المشتركين بـ 50 ميغاوات بسعر 20 ميغاوات في الشهر الاول، ولن يزيد فارق السعر بعدها عن 4 دنانير في كل اشتراك.

وأشار إلى ن اتصالات تونس ستشرع بداية من شهر جانفي القادم في انجاز 22 مشروع ربط بالالياف البصرية داخل 22 منطقة في المعتمديات الثماني بالجهة، لافتا الى انّه تم خلال العام الجاري ربط 70 مدرسة ابتدائية في الجهة بالانترنت عبر الالياف البصرية، فضلا عن ربط 500 مسكن، مطلع الشهر الجاري، في منطقة الرقبة من معتمدية تطاوين الجنوبية عبر نفس التقنية.



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يذكر أنّ عدد المشتركين في شبكة الانترنت في ولاية تطاوين يبلغ حوالي 17 الف مشتركا، فضلا عن الربط الخاص الذي تؤمنه الادارة الجهوية لاتصالات تونس بين مختلف الادارات والمرافق العمومية، وفق المصدر ذاته.