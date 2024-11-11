بنزرت: إمضاء إتفاقية نموذجية لتهيئة ملعب بالمعهد الثانوي بازينة للرياضة المدرسية والمدنية

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أمضت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بنزرت وبلدية جومين، اليوم الاثنين، إتفاقية نموذجية لتهيئة ملعب بالمعهد الثانوي بازينة للرياضة المدرسية والمدنية، وذلك بكلفة 240 الف دينار.

وتتنزل هذه الاتفاقية النموذجية في اطار مساعدة البلديات المحدثة، بدعم من صندوق القروض وبتمويل هبة إيطالية، سيتم بمقتضاها إنجاز وتهيئة ملعب رياضي بمواصفات عصرية من شأنه المساهمة في تحسين النتائج المدرسية وبالأخص توفير فضاء لائق للتلاميذ لممارسة النشاط الرياضي.

واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على موكب إمضاء الاتفاقية بحضور الاطراف والمصالح المعنية، على الابعاد التربوية والتنموية والاجتماعية للمشروع، خاصة في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدية والمندوبية وإنجاز مشاريع شبابية وتنظيم دورات وانشطة رياضية لفائدة التلاميذ والإطار التربوي وبناء محيط مجتمعي مستدام وخلق بيئة سليمة ومتوازنة، بالاضافة الى الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز ادوارها الإجتماعية والتربوية والثقافية.

ودعا الوالي بالمناسبة، جميع الهياكل المسؤولة الى اتخاذ الإجراءات العملية لتامين إندماجية المشروع في محيطه وضمان ديمومته عبر الحفاظ عليه والنسج على منواله في بقية مناطق الولاية، واكد الحرص على مزيد دعم مختلف البرامج الهادفة لمزيد تحسين ظروف العيش بمختلف مناطق الولاية .



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يشار الى ان والي بنزرت كان إلتقى أهالي ومتساكني المنطقة بشان مجمل المشاغل العالقة ولاسيما منها المتعلقة بمزيد توفير المرافق الخدماتية وظروف العيش والمسائل الاجتماعية.