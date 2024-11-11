قائمة الأعمال الفائزة بجائزة عبد الوهاب بن عياد الأدبية في دورتها الرابعة

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تم يوم الأمس الأحد 10 نوفمبر الإعلان عن المحرزين على جائزة عبد الوهاب بن عياد الأدبية في دورتها الرابعة (2024).

وقد توج بجوائز هذه الدورة خمسة أعمال من ضمنها عملان باللغة الفرنسية. وتحصلت الشاعرة أمامة الزاير على جائزة المجموعة الشعرية المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية عن ديوانها "لا... لتعكير المزاج العامّ" الصادر سنة 2024 عن دار ميارة للنشر.



أما جائزة المقالة الفكرية الطويلة المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية فقد تحصل عليها الصحفي والكاتب الدكتور الصحراوي قمعون عن مقاله "فلسطين وحروب التضليل الإعلامي".



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أخبار ذات صلة: الإعلان عن الفائزين والأعمال المُرشحة لجائزة عبد الوهاب بن عيّاد الأدبية لعام 2024...

وآلت جائزة الرواية أو المجموعة القصصية المكتوبة باللغة الفرنسية لرواية" Paris est une dette "للكاتب صابر منصوري وهي رواية صادرة عن دار إليزاد للنشر، أما جائزة الرواية أو المجموعة القصصية المكتوبة باللغة العربية فقد كانت من نصيب الكاتبة أميرة غنيم عن روايتها "تراب سخون" الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر خلال هذه السنة.



وقد حصد جائزة الكتاب الفني الأنيق المكتوب باللغة العربية أو الفرنسية لهذه السنة " La Tunisie et la mer 2290 KM de côtes" الصادر سنة 2022 عن دار أليف للنشر والذي اشترك في تأليفه كل من محمد صالح بالطيب وإبراهيم شبوح وعامر الوسلاتي، وفيفيان بالطيب.





وآلت جائزة الرواية أو المجموعة القصصية المكتوبة باللغة الفرنسية لرواية" Paris est une dette "للكاتب صابر منصوري وهي رواية صادرة عن دار إليزاد للنشر، أما جائزة الرواية أو المجموعة القصصية المكتوبة باللغة العربية فقد كانت من نصيب الكاتبة أميرة غنيم عن روايتها "تراب سخون" الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر خلال هذه السنة.وقد حصد جائزة الكتاب الفني الأنيق المكتوب باللغة العربية أو الفرنسية لهذه السنة " La Tunisie et la mer 2290 KM de côtes" الصادر سنة 2022 عن دار أليف للنشر والذي اشترك في تأليفه كل من محمد صالح بالطيب وإبراهيم شبوح وعامر الوسلاتي، وفيفيان بالطيب.