اسمنت بنزرت تسجل تراجعا لرقم اعمالها بنسبة 34ر77 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024

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أكدت إسمنت بنزرت ان رقم أعمالها بلغ 2ر5 مليون دينار، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما شكل تراجعا بنسبة 34ر77 بالمائة او قرابة 18 مليون دينار وأنها واجهت صعوبات على مستوى الإيفاء بالإلتزامات المالية.



وأضافت الشركة، التي تشرف عليها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ نشرته على موقع بورصة تونس، ان هذا التراجع يعود الى التوقف التام عن انتاج مادة الكلنكر والتي تتوقع استعادة نشاط انتاجه خلال الربع الاخير من العام الجاري.





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وأشارت الشركة الى ان توقف انتاج الكلنكر يعود الى عدم توفر فحم الكوك الذي يعد مصدر الطاقة الوحيد لتشغيل الفرن وذلك بفعل صعوبات مالية حالت دون توريد الشركة لهذه المادة.



وتراجع انتاج مادة الإسمنت، خلال الربع الثالث من العام الجاري، الى 7ر16 الف طن متضمنا تقلصا بنحو 75 الف طن عن انتاج نفس الفترة من العام الماضي البالغ 8ر91 الف طن.



وتقلص انتاج مادة الجير، أيضا، بنسبة 03ر68 بالمائة، خلال الربع الثالث من 2024، لتفقد الشركة انتاج قرابة 734 طنا مقارنة بنفس الفترة من 2023.



وكشفت الشركة ان الوضعية المالية حالت دون الايفاء بتعهداتها المالية تجاه المزودين والبنوك وان اجمالي ديونها ارتفع،مع موفى الربع الثالث من 2024، الى 7ر5 مليون دينار مقارنة بيوم 31 ديسمبر 2023 بفعل تراكم خطايا التأخير واعادة الجدولة.



وبينت الشركة، في سياق متصل، الى انها سجلت خلال الربع الثالث من 2024، ارتفاعا لقروض التسيير الى 2ر5 مليون دينار بفعل تراكم خطايا التأخير واعادة الجدولة.



وتوقعت الشركة، خلال الربع الأخير من العام الجاري ، استعادة نشاط انتاج الكلنكر والاسمنت لتلبية الطلب في السوق المحلية، واحكام التصرف في كلفة الانتاج، وتحسين حصة الشركة من السوق المحلية واستعادة الثقة وتحسين المناخ الاجتماعي .