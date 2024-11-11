وزارة السياحة تصدر الامر المتعلق بالحصول على البطاقة المهنية للدليل السياحي

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قررت وزارة السياحة منح البطاقة المهنية للدليل السياحي، آليا، دون اجتياز المناظرة، لخريجي مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي والبحث.



ويتعين ، وفق الأمر عدد 551 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973، الصادر بالرائد الرسمي عدد 136 لسنة 2024 ان تكون هذه المؤسسات خاضعة للإشراف البيداغوجي المشترك للوزارة المكلفة بالسياحة والوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي الذين تابعوا بنجاح تكوينا أساسيا، حضوريا أو عن بعد، في اختصاص دليل سياحي.





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وأكد رئيس جمعية أدلاء السياحة البحرية، منصف الريابي، في تصريح لـ وات- الاثنين، انه لا يمكن تقديم ارقام مؤكدة حول ادلاء السياحة في الوقت الحالي لكن عددهم يتجاوز 2000 دليل ويمكن التأكد من الرقم بعد صدور البيانات من الديوان الوطني للسياحة التونسية.



وأضاف ان التنقيح القانوني سيتيح لخرجي مدارس السياحة بعدد من الولايات على غرار سوسة والحمامات وقفصة وقرابة 17 مدرسة خاصة المشاركة للحصول على البطاقة المهنية للدليل السياحي.



وكان مجلس الوزارء صادق خلال اجتماعه يوم 10 اكتوبر 2024 على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه.





