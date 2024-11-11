Babnet

القصرين: إزالة نقاط الإنتصاب الفوضوي بالقصرين المدينة وحيّ النور

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364a1d11a9af5.36958877_jgielnhkfomqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 10:07 قراءة: 0 د, 15 ث
      
نفذت الوحدات الأمنية بالجهة بمشاركة المصالح البلدية، فجر اليوم الإثنين، حملة إزالة نقاط الإنتصاب الفوضوي بالقصرين المدينة وحيّ النور، وتحرير الطريق العام، وفق بلاغ صادر عن مصالح الولاية.
وتأتي هذه العملية، التى أشرف عليها والي القصرين زياد الطرابلسي، في إطار التصدي لمظاهر الإنتصاب الفوضوي وإستغلال الرصيف، وفق ذات البلاغ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297254


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*