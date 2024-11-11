القصرين: إزالة نقاط الإنتصاب الفوضوي بالقصرين المدينة وحيّ النور

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نفذت الوحدات الأمنية بالجهة بمشاركة المصالح البلدية، فجر اليوم الإثنين، حملة إزالة نقاط الإنتصاب الفوضوي بالقصرين المدينة وحيّ النور، وتحرير الطريق العام، وفق بلاغ صادر عن مصالح الولاية.

وتأتي هذه العملية، التى أشرف عليها والي القصرين زياد الطرابلسي، في إطار التصدي لمظاهر الإنتصاب الفوضوي وإستغلال الرصيف، وفق ذات البلاغ.