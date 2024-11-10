الإعلان عن الفائزين والأعمال المُرشحة لجائزة عبد الوهاب بن عيّاد الأدبية لعام 2024

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تم مساء اليوم الأحد بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي الإعلان عن الفائزين بجائزة عبد الوهاب بن عياد الأدبية، بحضور ثلة من أهل الأدب والثقافة والإعلام.



وآلت جوائز هذه الدورة ضمن الفئات الأدبية المختلفة كما يلي:





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• الرواية أو المجموعة القصصية المكتوبة باللغة العربية:

الفائز (20,000 دينار تونسي):

- تراب سخون للمؤلفة أميرة غنيم (مسكلياني للنشر، 2024).



• الرواية أو المجموعة القصصية المكتوبة باللغة الفرنسية:

الفائز (20,000 دينار تونسي):

- Paris est une dette للمؤلف صابر منصوري (إليزاد، 2024).





• الكتاب الفني الانيق المكتوب باللغة العربية او الفرنسية:

الفائز (20,000 دينار تونسي):

- La Tunisie et la mer. 2290 KM de côtes للمؤلفين محمد صالح بالطيب، إبراهيم شبوح، عامر الوسلاتي، وفيفيان

بالطيب (دار أليف للنشر، 2022).



• المجموعة الشعرية المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية :

الفائز (20,000 دينار تونسي):

- لا... لتعكير المزاج العامّ للمؤلفة أمامة الزاير (ميّارة للنشر، 2024).



• المقالة الفكرية الطويلة المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية:

الفائز (20,000 دينار تونسي):

- فلسطين وحروب التضليل الإعلامي للمؤلف والصحفي بوكالة تونس افريقيا للأنباء سابقا الصحراوي قمعون ( GLD، 2024)





وتأسست الجائزة تخليدا لذكرى رجل الأعمال الراحل عبد الوهاب بن عيّاد، وتهدف إلى تعزيز الأدب التونسي وتشجيع القراءة خاصة لدى الشباب ودعم المواهب الوطنية.

ويتم تكريم الأعمال الأدبية المتميزة الصادرة باللغة العربية أو الفرنسية في تونس ضمن عدة أصناف أدبية تشمل الرواية والبحث والشعر والكتب الفنية وأدب الأطفال.

