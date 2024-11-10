العيد الوطني للشجرة: وزيرة الأسرة تُعطي إشارة إطلاق حملة غراسة 10 آلاف شجرة بمؤسسات الطفولة بكل الولايات

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أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، ظهر اليوم الأحد بالمركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق (ولاية بن عروس)، إشارة إطلاق حملة غراسة 10 آلاف شجرة بمؤسسات الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في اطار الاحتفاء بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "غابتنا تحيا بينا..تونس خضراء بيدينا".

وأكّدت الوزيرة، وفق بلاغ للوزارة، ضرورة استثمار هذه الحملة التي سيتواصل تنفيذها ومتابعتها على مدى الأشهر المقبلة لترسيخ البعد البيئي لدى روّاد نوادي ومركبات الطفولة ورياض الأطفال العمومية وسائر المراكز المندمجة وتشجيع الأطفال على غراسة الأشجار والمحافظة عليها بمؤسسات الطفولة ونشر الوعي لديهم بأهمية حماية المحيط البيئي السليم، داعية إلى مزيد النهوض بالمساحات الخضراء بمؤسسات الطفولة ودعم مشاركة الأطفال في العناية بها.

واطلعت الوزيرة بالمناسبة على مختلف ورشات مؤسسات الطفولة التي انتظمت لفائدة الأطفال وشملت القولبة والتدوير والرسكلة والقيافة والحدائق المعلّقة وورشتيْ التنشيط الإذاعي والإعلامية، إلى جانب عرض لمنتوجات الأطفال و"سكاتش" حول الشجرة.

وكانت الروضة العموميّة لينا بن مهنّي بالزهراء من ولاية بن عروس قد شهدت صباح اليوم كسائر مؤسسات الطفولة بمختلف جهات الجمهورية تظاهرة تنشيطية بمشاركة الأطفال وأوليائهم تضمنت عروض كورال للأطفال تتغنى بالشجرة ورشات للبستنة وغراسة الأشجار والتلوين والقص والتلصيق واللوحات التعبيرّية حول أهمية الشجرة.



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يشار إلى أن اعطاء إشارة إطلاق حملة غراسة الأشجار بمؤسسات الطفولة، بالمركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق، جرى بحضور والي بن عروس وسام المرايدي وبمشاركة ممثلين عن إدارة الغابات.

