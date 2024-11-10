سوق الانتقالات: مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع البرازيلي دانييلو

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سجل نادي مانشستر يونايتد الانقليزي لكرة القدم في مذكرته إمكانية انتداب المدافع الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بحسب تقارير صحفية اليوم الاحد.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن المدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد الذي سيبدأ مسيرته معه غدا الاثنين يبحث للتعاقد مع دانيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واعتبرت الصحيفة أن لاعب مانشستر سيتي السابق (33 عاما) يمثل إضافة مفيدة على المدى القصير "للشياطين الحمر" في سعيهم لتحسين خط الدفاع.



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وأشارت إلى أن دانيلو الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل على وشك مغادرة يوفنتوس حيث يتواصل وكيله مع عدة أندية حاليا من بينها مانشستر يونايتد.

وفي ظل معاناة الفريق من الإصابات المتكررة في الدفاع، قد يكون اللاعب البرازيلي بديلا مميزا ويقدم خبرة كبيرة للفريق.