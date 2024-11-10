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سكرة : إيقاف منحرف محل 406 منشور تفتيش

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Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Novembre 2024 - 18:12 قراءة: 0 د, 13 ث
      
تمكّن أول أمس اعوان مصلحة المتابعة الميدانية بإدارة شرطة النجدة من القبض على نفر محل 406 منشور تفتيش من أجل تورطه في قضايا "تحيل وإصدار صكوك بدون رصيد..".

وقد تم تقديمه إلى مركز الأمن الوطني حي الربيع المرسى لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.


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