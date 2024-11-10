جندوبة: البطولة الوطنية للطائرات النموذجية فرصة لعرض ابتكارات عديد الشباب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tayarannamoudaji.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، صباح اليوم الاحد، بمحطة التجارب الكدية التابعة المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم فعاليات البطولة الوطنية للطائرات النموذجية وسط حضور لافت للشباب والاطفال اليافعين والناشطين في نوادي الطيران بعدد من دور الشباب وممثلي عدد من الجمعيات الناشطة في مجال التدريب والتصنيع والتركيب بعدد من ولايات الجمهور ية.

واستعرض عدد من الشباب تجاربهم وذلك من خلال اطلاق طائراتهم في مسلك وسماء إحدى المزارع التابعة لمحطة التجارب بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم، وما توصلوا اليه من نتائج، مختبرين خلال ذات العرض قدراتهم في تطوير الطائرات سواء تعلق الأمر بالحجم أو بالتّحليق أو بالسرعة والزّمن والتحكم في المسارات المختلفة.

وفي تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة، اعتبر كاتب عام نادي الشبان والعلم بالمنستير فتحي فريح ان نوادي الطيران في تونس والبالغ عددها 12 هي إحدى المحطات المشجّعة للطّلبة على التوجّه نحو دراسة هندسة ميكانيك الطيران وعدة اختصاصات وتتويجهم بصفة مهندس طيران أو قائد طائرة.

ودعا شوقي المغربي كاتب عام جمعية جندوبة للرياضات النموذجية والانشطة التابعة، السلط والجهات ذات العلاقة إلى دعم هذه الانشطة وتوفير الظروف المناسبة لشدّ الشباب لها لما لها من قدرة على تنمية قدراتهم والاعتماد على التقنيات الجديدة والحديثة في مجالي الإبداع والابتكار.



...



وتعدّ تظاهرة اليوم من بين التظاهرات النوعية التي يشجع المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم على احتضانها ودعمها، وفق ما اكده المدير العام للمعهد طارق الجراحي الذي واكب رفقة المدير الجهوي للشباب والرياضة بجندوبة والمكلف بالكتابة العامة لبلدية بوسالم حلمي الغربي محطات من التظاهرة.