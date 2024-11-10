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البطولة العربية للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثالث

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Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Novembre 2024 - 17:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أنهى المنتخب التونسي للكرة الطائرة مشاركته في البطولة العربية المقامة في البحرين في المركز الثالث، اثر انتصاره اليوم الأحد في المباراة الترتيبية على نظيره العماني بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة (تفاصيلها 25-23 و25-21 و25-22).

وكان المنتخب التونسي قد انهزم يوم الجمعة في الدور نصف النهائي أمام نظيره القطري بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط (تفاصيلها 19-25 و25-19 و25-22 و25-21)، لينحصر التتويج باللقب بين المنتخبين القطري والبحريني (مستضيف البطولة).
يذكر أنّ المنتخب التونسي شارك في البطولة العربية في 12 مناسبة، توّج خلالها باللقب 7 مرات وذلك أعوام 1980 و1984 و1988 و1996 و2002 و2006 و2012.


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