بنزرت: تخصيص أكثر من 250 ألف شتلة لغراستها بمناسبة العيد الوطني للشجرة

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أعطيت اليوم الأحد بكل من منطقة بشاطر بمعتمدية بنزرت الجنوبية ومركز التخييم القائد حمودة بوقطفة بمنطقة الناظور بمعتمدية بنزرت الشمالية، إشارة انطلاق موسم التشجير بالجهة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة الموافق للاحد الثاني من شهر نوفمبر من كل سنة.

وتم بهذه المناسبة برمجة غراسة حوالي هكتار بالمنطقة الغابية ببشاطر ومحيط مركز التخييم التابع للكشافة التونسية، بمشاركة مصالح الغابات ومندوبية الفلاحة وبقية النسيج الرسمي

ولاسيما الجمعياتي، على ان تتواصل حملات التشجير في بقية مناطق الجهة طيلة الموسم.

و أفادت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة أنه تم بمناسبة عيد الشجرة وموسم التشجير ككل بالجهة تخصيص أكثر من 200 ألف شتلة لفائدة عموم المواطنين لغراستها و35



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ألف شتلة لفائدة المؤسسات و 15 ألف شتلة لفائدة البلديات.

ولفتت الى أنه تم برمجة انجاز 300 هكتار في اطار برنامج التشجير الغابي و 40 هكتار في مجال التثبيت بالغراسات و10 هكتارات في مجال احداث المصدات الخاصة بالرياح

و 10 هكتارات تشجير رعوي.

وأكد والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة حرص جميع هياكل الدولة محليا وجهوي ومركزيا على حماية الثروة الغابية والسبل الكفيلة بتعزيزالاستثمار بطريقة علمية في الغابات

بما يضمن ديمومة القطاع للأجيال القادمة وتثمينه لفائدة المتساكنين وأيضا لفائدة الاقتصاد الوطني .

كما ثمن مجهودات النسيج الجمعياتي ودوره الإيجابي في معاضدة جهود الدولة في السعي لإنجاح الموسم الاخضر وغيرها من البرامج الهادفة لخدمة الصالح العام للسكان.

جدير بالاشارة الى أن نسبة نجاح موسم التشجير للسنة الفارطة ناهز 62 بالمائة بالنسبة للبلديات و61 بالمائة بالنسبة للمؤسسات و54 بالمائة بالنسبة للخواص.