سليانة: جمعية "سنابل بلادي" تنظم قافلة طبية متعددة الإختصاصات لرواد مركز التربية المختصة بالعروسة

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نظمت جمعية "سنابل بلادي" للعمل التطوعي، بالإشتراك مع مركز التربية المختصة، اليوم الأحد، قافلة صحية متعددة الإختصاصات لرواد المركز بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة.

وذكرت نائبة رئيس الجمعية، درة الشارني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة تضم تقصي حول سرطان الثدي وتقصي السكري وضغط الدم، فضلا عن حملات تحسيسية وتوعوية حول الرضاعة الطبيعية.

وأضافت أنه في حال الاشتباه في الإصابة بسرطان الثدي يتم التكفل بالعلاج، ولفتت إلى أنه يقع توجيه الأطفال ممن استقبلتهم القافلة إلى طب العيون والتكفل بمصاريف النظارات إن إستوجب وضعهم الصحي ذلك، وأكدت أن رواد القافلة لا يقتصرون على رواد المركز وبامكان اي شخص الانتفاع بخدماتها.

ودعت بالمناسبة كافة المتساكنين إلى الإقبال على القافلة للحفاظ على صحتهم، وأشارت إلى أنه يقع العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص من مختلف الشرائح العمرية قصد بلوغ أكثر من 150 شخصا.