بنزرت: تدعيم حضيرة أشغال القسط الثاني من جسر بنزرت الجديد بتجهيزات وآليات جديدة موردة من الصين

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أشرفت المصالح الديوانية ببنزرت، مساء أمس الجمعة ونهار اليوم السبت، على فتح ومراقبة محتويات 4 حاويات قادمة من ميناء رادس تابعة للمجمع الصيني "سيشوان" المكلف بإنجاز القسط الثاني والرئيسي من جسر بنزرت الجديد، وذلك بفضاء حضيرة أشغال المشروع الواقعة بمنطقة الشعرة بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل، وفق مصدر محلي مسؤول.





وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة "وات"، أن الحاويات الأربع تتضمن مجموعة من التجهيزات والآليات سيتم إعتمادها من الفريق الفني للمقاولات المكلفة بالاشغال، ومنها الاشغال الجيو تقنية، على أن تليها دفعات إضافية من الحاويات القادمة من الصين عبر ميناء رادس.



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كما تولت المصالح الديوانية ببنزرت، في ذات الإطار، تسخير فريق ديواني سيتولى مهام الإشراف والمراقبة الدورية لمختلف الحاويات الموردة بفضاء حضيرة المشروع، بما يسهم في توفير افضل الظروف للمقاولات وتسريع عملها.

يذكر أنّ أشغال القسطين الأول والثالث من الجسر تنجز من قبل مقاولات تونسية وبكلفة مالية تعادل 151 مليون دينار، فيما تكفلت بانجاز القسط الثاني مقاولات صينية بكلفة 610 مليون دينار، ويجري العمل على تهيئة جميع الظروف لانطلاق اشغاله الفنية، علما أنّه القسط الرئيسي المعلق والثابت فوق القنال ويبلغ طوله 2،1 كلم على مستوى قنال بنزرت وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19 "ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو حوالي 60 مترا على سطح البحر ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر، وفق تصريح سابق لمديرة وحدة التصرف حسب الاهداف المكلفة بالمشروع.

