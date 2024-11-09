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بطولة اسبانيا :ثلاثية فينيسيوس تعيد ريال مدريد لطريق الانتصارات على حساب أوساسونا

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Bookmark article    Publié le Samedi 09 Novembre 2024 - 16:33 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سجل فينيسيوس جونيور ثلاثة أهداف ليساعد ريال مدريد حامل لقب بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم في الفوز 4-صفر على أوساسونا اليوم السبت ليعود الفريق للانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في كل المسابقات.
وافتتح فينيسيوس مهاجم البرازيل أهداف صاحب الأرض في الدقيقة 34 بعد تمريرة من جود بلينغهام ليكسر مصيدة التسلل ويطلق تسديدة قوية في مرمى الحارس سيرجيو هيريرا.
وبعدها بثماني دقائق، عزز بلينجهام النتيجة مسجلا أول أهدافه هذا الموسم من إنهاء رائع عندما وضع الكرة من فوق حارس أوساسونا.
وواصل فينيسيوس تألقه وسجل هدفين في الدقيقتين 61 و69 ليحصد ريال مدريد نقطته 27 في المركز الثاني متأخرا بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر.


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