توزر: تظاهرات ترويجية عديدة للتعريف بالمنتوج السياحي واستعدادات حثيثة لإنجاح الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية

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تشهد ولاية توزر، في الفترة الحالية، تنظيم مجموعة من التظاهرات الترويجية قصد مزيد التعريف بالمنتوج السياحي، فضلا عن احتضان مجموعة من الأنشطة الرياضية، مسجّلة بذلك حراكا متميزا، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لوكالة "وات"، أن الجهة تحتضن لمدة 4 أيام الرالي الدولي "ترنسفناك" وهو واحد من أعرق سباقات الرالي المختصة في المسالك الصحراوية التي دأبت الجهة على احتضانها منذ سنوات، ويشمل سباقات بين مدينة توزر ودوز من ولاية قبلي.

كما تستضيف الجهة نحو 450 مشاركا ضمن تظاهرة احتفالية بمرور 20 سنة على إحداث مؤسسة خاصة تونسية فرنسية، ويمتد برنامج الوفد على ثلاثة أيام يزور فيها عدة مواقع سياحية، وحفل عشاء بالموقع السياحي عنق الجمل، وفق نفس المصدر.

ويعتبر الاستعداد لتنظيم النسخة الأولى من الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية أبرز التحضيرات الجارية على مستوى الجهة والذي سيقام أيام 3 و4 و5 ديسمبر القادم بعقد سلسلة اجتماعات وتشاور بين مختلف الأطراف المنظّمة أي الهياكل الرسمية المتمثلة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وهياكل المهنة المتمثلة في الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار والجامعة الجهوية للنزل.



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ولاحظ المندوب الجهوي للسياحة أنّ هذا الحراك السياحي المسجّل انعكس إيجابا على المؤشرات المرتبطة بتوافد السياح وإقامتهم فمن المنتظر أن تقفل السنة الحالية على زيادة بنحو 10 بالمائة في الليالي المقضاة، مشيرا إلى أغلب النزل تشهج خلال الأسبوع الحالي وإلى غاية الأسبوع القادم نسبة امتلاء طيبة جدا.