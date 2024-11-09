Babnet

سيدي بوزيد: تواصل إنجاز مشاريع لتهذيب وادماج عدد من الأحياء السكنية بالجهة بكلفة 26.2 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Novembre 2024 - 22:06 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في إطار برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية، تنجز وكالة التهذيب والتجديد العمراني جملة من المشاريع بولاية سيدي بوزيد بقيمة جملية تناهز 26.2 مليون دينار، بكلّ من حي أولاد بالهادي، وحي الهناء بسيدي بوزيد الغربية، وحي التحرير بسيدي علي بن عون والهيشرية وحي الشهداء بالمزونة، وحي النجاح بالمكناسي.

وأوضحت رئيسة المشاريع بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بسيدي بوزيد، عائشة براهمي، في تصريح لوكالة "وات"، أن البرنامج يهدف أساسا إلى تحسين ظروف العيش داخل الأحياء الشعبية من خلال انجاز واستكمال عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الرياضية والشبابية وإقامة فضاءات للأنشطة الاقتصادية، من أجل فك عزلة الأحياء وخاصة الواقعة بالمناطق الداخلية للبلاد.

...

وأضافت أن من أهداف البرنامج أيضا تمديد شبكات تصريف المياه، وتطوير وتهذيب الأحياء وبعض التجمعات القروية والسكنية، والمساهمة في ادماج متساكنيها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرة إلى أنّه يتضمن عددا من المكونات تتمثل في تركيز بنية أساسية، وتجهيزات جماعية، وفضاءات اقتصادية وصناعية، وتحسين المساكن، وتهيئة المقاسم الاجتماعية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297179


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*