سيدي بوزيد: تواصل إنجاز مشاريع لتهذيب وادماج عدد من الأحياء السكنية بالجهة بكلفة 26.2 مليون دينار

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في إطار برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية، تنجز وكالة التهذيب والتجديد العمراني جملة من المشاريع بولاية سيدي بوزيد بقيمة جملية تناهز 26.2 مليون دينار، بكلّ من حي أولاد بالهادي، وحي الهناء بسيدي بوزيد الغربية، وحي التحرير بسيدي علي بن عون والهيشرية وحي الشهداء بالمزونة، وحي النجاح بالمكناسي.



وأوضحت رئيسة المشاريع بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بسيدي بوزيد، عائشة براهمي، في تصريح لوكالة "وات"، أن البرنامج يهدف أساسا إلى تحسين ظروف العيش داخل الأحياء الشعبية من خلال انجاز واستكمال عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الرياضية والشبابية وإقامة فضاءات للأنشطة الاقتصادية، من أجل فك عزلة الأحياء وخاصة الواقعة بالمناطق الداخلية للبلاد.





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وأضافت أن من أهداف البرنامج أيضا تمديد شبكات تصريف المياه، وتطوير وتهذيب الأحياء وبعض التجمعات القروية والسكنية، والمساهمة في ادماج متساكنيها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرة إلى أنّه يتضمن عددا من المكونات تتمثل في تركيز بنية أساسية، وتجهيزات جماعية، وفضاءات اقتصادية وصناعية، وتحسين المساكن، وتهيئة المقاسم الاجتماعية.

