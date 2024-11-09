تونس للطرقات تؤكد ان الحصول على تذكرة مرور من محطة قابس الجنوبية "مدو" اجباري لتجنب تطبيق تعريفة اعلى

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نبّهت شركة تونس للطرقات السيارة، مستعملي الطريق السيارة أ1 جنوبية والقادمين من الجنوب التونسي، الى انه يتعين عليهم اجباريا المرور بمحطة قابس الجنوبية (مدو) للحصول على تذكرة المرور، موضحة انه في حال عدم الحصول على التذكرة، فسيتم آليا تطبيق التعريفة الأعلى.



وبينت شركة تونس للطرقات السيارة في بلاغ نشرته، السبت، ان هذه التذكرة ضرورية لتقديمها عند الخروج المقبل من الطريق السيارة، مما سيسمح لمستعملي الطريق بدفع معلوم الاستخلاص حسب المسافة المقطوعة، فقط. علما وان انه سيتم هذا العمل بهذا الاجراء وذلك في انتظار استكمال اشغال محطات الاستخلاص على المحولات.





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وافادت الشركة انه تم وضع لافتات تحذيرية حمراء انطلاق من بن قردان للتنبيه إلى هذا الإجراء الإجباري كما تم تعزيزها بمعلقات على الجسور العلوية، لضمان اتباع المسار الصحيح راجية من مستعملي الطريق الالتزام بهذه الإجراءات لتجنب معاليم إضافية.





