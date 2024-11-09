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بنزرت: حجز أكثر من 1.7 طنّا من التمور وقرابة 12.5 طنّّا من المواد العلفية المختلفة

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Bookmark article    Publié le Samedi 09 Novembre 2024 - 15:41 قراءة: 1 د, 0 ث
      
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت طنّا و762 كلغ من التمور في أحد المحلات الواقعة بمحيط سوق صلاح دين بوشوشة ببنزرت الشمالية تبين أن صاحبها تزود بها بصفة غير قانونية، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.
واضاف البجاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أنه تم تحرير محضر بحث ضد صاحب المحجوز من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار، وتم توجيه هذه الكميات بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة، مع تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار التصدي لعمليات ترويج الغلال خارج المسالك بهدف الترفيع في أسعارها.

وفي ذات السياق، حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل، 12 طنّا و234 كلغ من المواد العلفية المختلفة بمستودع عشوائي عمد صاحبه إلى تحويله لوحدة لصنع الاعلاف بصفة غير قانونية، علاوة على مسك كميات من القمح كان من المفترض تسليمها إلى ديوان الحبوب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وفق نفس المصدر.
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وأوضح أنّه تمّ تحرير محضر بحث في الغرض ضدّ صاحب المحجوز من أجل مسك مخزونات بغرض المضاربةدون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة، بالتوازي مع إعادة ضخ الكميات المحجوز بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.


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