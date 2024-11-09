البطولة الانقليزية : محمد صلاح يتوج بجائزة افضل لاعب للشهر مع ناديه ليفربول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62113f8e1b3080.59955346_kjemfhgqonilp.jpg width=100 align=left border=0>

توج اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ناديه ليفربول الانقليزي لكرة القدم عن شهر أكتوبر الماضي وذلك بفضل العروض المميزة التي قدمها رفقة الريدز سواء في البريميرليغ أو رابطة أبطال أوروبا.

وحل المدافع إبراهيما كوناتي في المركز الثاني، بينما تواجد رايان غرافينبيرش المتوج بالجائزة في شهر سبتمبر في المركز الثالث.

وقال صلاح عقب تلقيه الجائزة في مقر تدريبات ليفربول سهرة الجمعة للسبت "يكون الشعور رائعا عند تحقيق الفوز بالمباريات هذا هو أهم شيء".

وكان محمد حاضرا بصورة مميزة رفقة ليفربول في مباريات أكتوبر الماضي بتسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.