Babnet

البطولة الانقليزية : محمد صلاح يتوج بجائزة افضل لاعب للشهر مع ناديه ليفربول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62113f8e1b3080.59955346_kjemfhgqonilp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Novembre 2024 - 11:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توج اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ناديه ليفربول الانقليزي لكرة القدم عن شهر أكتوبر الماضي وذلك بفضل العروض المميزة التي قدمها رفقة الريدز سواء في البريميرليغ أو رابطة أبطال أوروبا.
وحل المدافع إبراهيما كوناتي في المركز الثاني، بينما تواجد رايان غرافينبيرش المتوج بالجائزة في شهر سبتمبر في المركز الثالث.
وقال صلاح عقب تلقيه الجائزة في مقر تدريبات ليفربول سهرة الجمعة للسبت "يكون الشعور رائعا عند تحقيق الفوز بالمباريات هذا هو أهم شيء".
وكان محمد حاضرا بصورة مميزة رفقة ليفربول في مباريات أكتوبر الماضي بتسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297167


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*