الدندان : الاطاحة بفتاة وصديقها تخصصا في ترويج الكوكايين والهيروين..

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أطاح اعوان إطارات فرقة الشرطة العدلية بمنوبة و مركز الأمن الوطني بالدندان بفتاة مفتش عنها ومحل بطاقة جلب من أجل ترويج المخدرات وذلك بعد نصب كمين لها وبرفقتها شاب تبين أنه محل تفتيش لفائدة جهة قضائية من أجل تحويل وجهة قاصر باستعمال العنف ومحكوم بعامين سجنا.



هذا وأمكن حجز صندوق صغير الحجم يحتوي على مخدر الكوكايين، كيس صغير الحجم به مخدر الهيروين، قرص مخدر، وآلة حادة...بمراجعة قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أذن بالاحتفاظ بهما ومواصلة البحث.

