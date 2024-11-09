Babnet

الدندان : الاطاحة بفتاة وصديقها تخصصا في ترويج الكوكايين والهيروين..

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672f282cde0154.74390123_qongflpjmekih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Novembre 2024 - 10:13 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أطاح اعوان إطارات فرقة الشرطة العدلية بمنوبة و مركز الأمن الوطني بالدندان بفتاة مفتش عنها ومحل بطاقة جلب من أجل ترويج المخدرات وذلك بعد نصب كمين لها وبرفقتها شاب تبين أنه محل تفتيش لفائدة جهة قضائية من أجل تحويل وجهة قاصر باستعمال العنف ومحكوم بعامين سجنا.

هذا وأمكن حجز صندوق صغير الحجم يحتوي على مخدر الكوكايين، كيس صغير الحجم به مخدر الهيروين، قرص مخدر، وآلة حادة...بمراجعة قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أذن بالاحتفاظ بهما ومواصلة البحث.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297164


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*