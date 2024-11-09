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صفاقس: التأكيد في لقاء والي الجهة بالمكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة على أهمية دور المنظمات الوطنية في دفع الإستثمار

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Bookmark article    Publié le Samedi 09 Novembre 2024 - 07:20 قراءة: 0 د, 25 ث
      
انعقد مساء يوم الجمعة، لقاء بين والي صفاقس، محمد الحجري، والمكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، تم خلاله التأكيد على أهمية دور المنظمات الوطنية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في دفع الإستثمار والتنمية الإقتصادية.

واستعرض هذا اللقاء أهم الإشكاليات التي تعرفها مختلف القطاعات بالجهة، وإبراز الأولويات والإستحقاقات التي من شأنها تمكين المؤسسات والحرف من الإنتعاش ومواصلة نشاطها من أجل الحفاظ على ديمومتها، خدمة للإقتصاد الوطني.
وأكد والي الجهة، على ضرورة العمل المشترك وتضافر جهود جميع الأطراف من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.


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