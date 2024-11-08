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البطولة العربية للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره القطري 1-3 في الدور نصف النهائي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 22:16 قراءة: 0 د, 18 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره القطري 1-3 مساء اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة حاليا بالبحرين.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 25-19 و19-25 و22-25 و21-25.
وسيواجه المنتخب التونسي يوم الاحد في اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث نظيره العماني الذي كان انهزم في وقت سابق اليوم امام المنتخب البحريني بثلاثة اشواط نظيفة.

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