البطولة العربية للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره القطري 1-3 في الدور نصف النهائي

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انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره القطري 1-3 مساء اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة حاليا بالبحرين.

وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 25-19 و19-25 و22-25 و21-25.

وسيواجه المنتخب التونسي يوم الاحد في اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث نظيره العماني الذي كان انهزم في وقت سابق اليوم امام المنتخب البحريني بثلاثة اشواط نظيفة.





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