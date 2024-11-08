البطولة العربية للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره القطري 1-3 في الدور نصف النهائي
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره القطري 1-3 مساء اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة حاليا بالبحرين.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 25-19 و19-25 و22-25 و21-25.
وسيواجه المنتخب التونسي يوم الاحد في اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث نظيره العماني الذي كان انهزم في وقت سابق اليوم امام المنتخب البحريني بثلاثة اشواط نظيفة.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 25-19 و19-25 و22-25 و21-25.
وسيواجه المنتخب التونسي يوم الاحد في اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث نظيره العماني الذي كان انهزم في وقت سابق اليوم امام المنتخب البحريني بثلاثة اشواط نظيفة.
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