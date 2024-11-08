فيديو اليوم: شاهقة مائية في بحر ولاية نابل

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شهدت ولاية نابل صباح اليوم الجمعة شاهقة مائية في البحر في ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها.

وقد رصدت وسائل الإعلام هذه العاصفة المائية البحرية الفريدة من نوعها.



وتتكون هذه الظواهر الطبيعية غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة. فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء. ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار. وقد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى، حتى قاعدة العمود الدوَّار.



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وتعتبر ظاهرة عمود الماء هي الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف في المياه الدافئة شبه الاستوائية، وخاصة بالقرب من سلاسل الجزر . وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لايضرُّ.

