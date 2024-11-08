Babnet

فيديو اليوم: شاهقة مائية في بحر ولاية نابل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672e7266627674.40867647_jenqmohlgipkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 21:15 قراءة: 0 د, 35 ث
      
شهدت ولاية نابل صباح اليوم الجمعة شاهقة مائية في البحر في ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها.
وقد رصدت وسائل الإعلام هذه العاصفة المائية البحرية الفريدة من نوعها.

وتتكون هذه الظواهر الطبيعية غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة. فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء. ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار. وقد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى، حتى قاعدة العمود الدوَّار.
...

وتعتبر ظاهرة عمود الماء هي الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف في المياه الدافئة شبه الاستوائية، وخاصة بالقرب من سلاسل الجزر . وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لايضرُّ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297152


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*