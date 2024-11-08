استئناف الجلسة العامة صباح السبت لمواصلة النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025

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يستأنف مجلس نواب الشعب صباح يوم السبت 9 نوفمبر 2024 جلسته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمواصلة النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.



وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة مساء يوم الجمعة لدى رفعه للجلسة المسائية للنقاش العام التي انتهت في حدود الثامنة ليلا، ان النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، سيتواصل السبت بداية من الساعة العاشرة صباحا ولمدة 5 ساعات أخرى، على ان يتولى رئيس الحكومة، كمال المدوري إثر ذلك الرد على مختلف المسائل والنقاط التي أثيرت يومي الجمعة والسبت.





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وكان النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة تمحور خلال الجلسة المسائية حول عدة مسائل من أهمها ضرورة مواصلة دعم القطاع الفلاحي وايجاد حلول عاجلة للوضعية المالية الحالية للصيدلية المركزية.



وأثار عدد من النواب مسائل تتعلق برقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية التي تتسم بالكثرة، وضرورة دعم الشركات الاهلية وايجاد حلول للمسائل العقارية المعطلة لتقدم نجاز المشاريع.



وشكل الاقتصاد الموازي وضرورة تحقيق نسب نمو معقولة والمحافظة على سعر صرف الدينار التونسي مقابل سلة العملات الاجنبية والتخفيف من العبء الجبائي وتنقيح قانون الصفقات العمومية وتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات التصدير، جانبا من مداخلات بعض ممثلي الشعب.



وتطرق بعض النواب الى مشاغل جهاتهم.



