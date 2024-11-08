الكاف: اختتام الدورة التكوينية في كرة القدم النسائية في إطار الشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية

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اختتمت، اليوم الجمعة، بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف، فعاليات الدورة التكوينية في مجال كرة القدم النسائية التي تنضوي تحت برنامج" سفراء الرياضة - كرة القدم النسائية" ، احتفالاً بتمكين المرأة وتطوير الرياضة النسائية وذلك في إطار التعاون بين تونس والولايات المتحدة

وساهم في تأطير هذه الدورة ، محترفان أميركيان مختصان في كرة القدم مع شركاء تونسيين وذلك طيلة أربعة أيام من التدريبات وورشات العمل لفائدة مجموعة من الشابات الرياضيات اللاتي يمثلن 25 جمعية رياضية نسائية من مختلف ولايات الجمهورية ، والمدربين، وممثلي الأندية النسائية وفق ما كشف عنه كاهية المدير بالمندوبية الجهوية للرياضة والتربية البدنية بالكاف حسن الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.



واشار الفرشيشي في ذات السياق إلى أن الجلسات ركزت على تعزيز المهارات التقنية، والقيادة، والعمل الجماعي، والتواصل لإلهام وتمكين المشاركات من التميز في مجال تطوير الكرة النسائية

وساهم في تأطير هذه الدورة ، محترفان أميركيان مختصان في كرة القدم مع شركاء تونسيين وذلك طيلة أربعة أيام من التدريبات وورشات العمل لفائدة مجموعة من الشابات الرياضيات اللاتي يمثلن 25 جمعية رياضية نسائية من مختلف ولايات الجمهورية ، والمدربين، وممثلي الأندية النسائية وفق ما كشف عنه كاهية المدير بالمندوبية الجهوية للرياضة والتربية البدنية بالكاف حسن الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.واشار الفرشيشي في ذات السياق إلى أن الجلسات ركزت على تعزيز المهارات التقنية، والقيادة، والعمل الجماعي، والتواصل لإلهام وتمكين المشاركات من التميز في مجال تطوير الكرة النسائية

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وأشرف على حفل الاختتام من الجانب التونسي والي الجهة وليد كعبية والاطارات الرياضية بالجهة ومن الجانب الامريكي نائب السفير ايميلي كاتكار وكذلك الملحق الثقافي بالسفارة الامريكية ديميتري تاراكوفسكي الى جانب مؤطر ومؤطرة امركيين في مجال رياضة كرة القدم النسائية

وأكد والي الجهة، بالمناسبة على أهمية هذه الدورة التي تساهم حسب قوله في تطوير القدرات الرياضية للعنصر النسائي وعلى الدعم المحلي والوطني لتطوير الرياضة النسائية مثمنا بالخصوص التعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة في مجال تطوير الرياضة النسائية

ومن جهتها اشادت نائب السفير الأمريكي بجهود اللاعبات قائلة "لقد تخطى برنامج الديبلوماسية الرياضية التكوين الفني وعمل على بناء مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل الضرورية للنجاح داخل الملعب وخارجه "' مضيفة " لقد أظهر صعود كرة القدم النسائية في الولايات المتحدة وفي العالم كيف يمكن للرياضات أن تنهض بتمكين المجتمعات، ونحن متحمسون لنقل هذه التجربة إلى تونس" على حد تعبيرها.