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الترفيع في رأس مال بنك تونس العربي الدولي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 17:47 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قرر بنك تونس العربي الدولي على إثر انعقاد جلسته العامة الخارقة للعادة في غرة نوفمبر الجاري، الترفيع في رأس مال البنك من 178،5 مليون دينار إلى 204 مليون دينار

وسيتم تحقيق هذا الترفيع ، من خلال دمج مدخرات بقيمة 25،5 مليون دينار، مما يؤدي إلى إصدار 5,100,000 سهما جديدا بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير للسهم الواحد
و ستخصص هذه الأسهم مجانًا للمساهمين الحاليين، بمعدل سهم مجاني واحد لكل 7 أسهم قديمة
...

وستبدأ الأسهم الجديدة بتوزيع الأرباح اعتبارًا من 1 جانفي 2024.


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