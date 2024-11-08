الاحتفاظ بأمني من أجل محاولة القتل العمد بعد اطلاقه النار على زوجته وابنتها

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الجمعة، بالإحتفاظ بأمني بمعتمدية فريانة من أجل محاولة القتل العمد مع سابقية القصد، بعد إطلاقه النار من سلاح ناري وإصابته زوجته برصاصة على المستوى الجانب الأيمن وابنتها على مستوى الذراع، وفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري.



وبيّن العمري، في تصريح إعلامي، عشية اليوم، أن المصابتين تقيمان حاليا في المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإحاطة الطبية والعلاج اللازمين.

يشار الى أن عون الأمن المذكور قام بتسليم نفسه للوحدات الأمنية التي باشرت التحقيق في ملابسات القضية.