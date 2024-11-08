تقارير صحفية: زيدان لا يفكر في العودة إلى ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية متخصصة اليوم الجمعة عن استبعاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد سابقا فكرة العودة لتدريب النادي "الملكي" مرة أخرى في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يبدو أن زيدان غير مهتم بالعودة لتدريب الفريق في الوقت الراهن حيث إن المدرب الفرنسي الذي تربطه علاقات جيدة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز لا ينوي قبول عرض ريال مدريد في حال إقالة أنشيلوتي.





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وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان حاليا يتطلع إلى تولي مهمة تدريب منتخب بلاده فرنسا وهو المنصب الذي يعتبره الهدف الأكبر في مسيرته التدريبية، وذلك بعد انتهاء عقد المدرب ديدييه ديشامب في 2026، حيث كان الأخير قد جدد عقده مع منتخب فرنسا حتى نهاية كأس العالم المقررة بعد سنتين في الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في فترتين شهدت الأولى نجاحا باهرا مع الفريق حيث قاد النادي بين عامي 2016 و2018 إلى ثلاثية تاريخية في رابطة أبطال أوروبا أما في ولايته الثانية (2019-2021) فقد نجح في الفوز بكأس السوبر الإسباني والبطولة الإسبانية قبل أن يستقيل في ماي 2021.

