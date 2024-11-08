رئيس الحكومة: استكمال مشروع القنصلية الرقمية خلال سنة 2025 لتبسيط الاجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج

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أكّد رئيس الحكومة كمال المدّوري، سعي حكومته إلى مزيد الإحاطة بأبناء الجالية التونسية بالخارج، ومتابعة وضعياتهم من خلال استكمال مشروع القنصلية الرقمية خلال سنة 2025 وتعميمها على كل البعثات الديبلوماسية بالخارج.



كما ستعمل الحكومة، حسب ما جاء في بيان رئيس الحكومة الذي ألقاه، صباح اليوم الجمعة، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم للنظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على تركيز الشبّاك الموحّد لتقريب الخدمات في إطار الحرص على تيسير وتبسيط الاجراءات لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج.





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وأشار إلى توجه حكومته نحو تخفيض كلفة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج والعمل على توجيهها من الطابع الاستهلاكي إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية بتونس.



وشدد على مواصلة تعزيز آليات التغطية الاجتماعية لفائدتهم ولأولي الحق منهم عبر الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي والإذن بتسوية فترات التعاون الفنّي لعدد منهم.



وأشار إلى توجه حكومته نحو تخفيض كلفة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج والعمل على توجيهها من الطابع الاستهلاكي إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية بتونس.وشدد على مواصلة تعزيز آليات التغطية الاجتماعية لفائدتهم ولأولي الحق منهم عبر الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي والإذن بتسوية فترات التعاون الفنّي لعدد منهم.