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كاس تونس لكرة اليد - اكابر وكبريات - سحب قرعة الدور التمهيدي الاول يوم 13 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 10:29 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ اليوم الجمعة ان عملية سحب القرعة الخاصة بالدور التمهيدي الاول لكاس تونس لصنفي الاكابر والكبريات للموسم الرياضي 2024-2025 ستدور يوم الاربعاء 13 نوفمبر الجاري بمقر الجامعة بدار الجامعات الرياضية بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
واضافت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان المقابلات ستدور يومي السبت 23 والاحد 24 نوفمبر.


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