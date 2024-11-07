القصرين : حجز حوالي 3 أطنان من البطاطا كانت ستروج خارج مسالك التوزيع القانونية

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حجزت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بالإشتراك مع أعوان المصلحة المختصة، مساء اليوم الخميس، 2,7 طنا من مادة البطاطا حجزا فعليا وقامت بضخها بإحدى المساحات التجارية بالجهة لبيعها للعموم بسعر 1650 مليم للكغ الواحد، في انتظار تأمين محصول البيع بالخزينة العامة للدولة وتحرير محاضر بحث ضد المخالفين واحالتها للقضاء وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

وذكر المصدر نفسه في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن كمية البطاطا تم ضبطها على متن شاحنة لم يستظهر صاحبها بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون أن تتوفر فيه شروط الإتجار بمسالك توزيع هذه المادة الحساسة، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت في إطار التصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية خارج مسالك التوزيع القانونية.