القصرين: استرجاع جزء من عقار دولي فلاحي مستولى عليه دون وجه حق بعمادة مشرق الشمس بسبيطلة

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نفّذت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين، اليوم الخميس، قرار إخلاء لجزء من العقار الدولي الفلاحي المعروف بـ"الرياض" والكائن بعمادة مشرق الشمس من معتمدية سبيطلة، استرجعت بموجبه 3 هكتارات و 50 آر، وفق مصالح ولاية القصرين.



وحسب المصدر نفسه، فقد تم تسليم العقار المذكور لمدير المركب الفلاحي الخضراء بسبيطلة وتضمين عملية التنفيذ ضمن محضر تنفيذ قرار إخلاء للعقار الذي وقع الإستحواذ عليه من قبل أحد المواطنين وإستغلاله دون وجه قانوني.





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وقد تمت عملية الإخلاء تحت إشراف والي الجهة زياد الطرابلسي وبحضور ثلة من الإطارات الأمنية والجهوية والمحلية، وتم تأمينها من قبل دوريات من مختلف الإختصاصات بإقليم الحرس الوطني بالقصرين ومنطقة الحرس الوطني بسبيطلة.

