بنزرت: حجز كميّات من التبغ تناهز قيمتها 30 ألف دينار بمعتمدية رأس الجبل

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حجزت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني برأس الجبل من ولاية بنزرت، اليوم الخميس، كميات هامة من التبغ تناهز قيمتها 30 الف دينار، وذلك إثر حملة أمنية بمدينتي رأس الجيل و العالية، حسب مصدر أمني مسؤول.

وبيّن المصدر ذاته لصحفي "وات"، أن هذه العملية تندرج في إطار الحملات الأمنية الدورية والمشدّدة للتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار في بعض المواد والدخول في مسالك التوزيع غير القانونية دون الحصول على ترخيص في الغرض وخاصة في مجال بيع التبغ.

وأضاف أنّ المصالح الرقابية الأمنية اتخذت الإجراءات الردعية المستوجبة ضدّ المخالفين الذين عُثر بحوزتهم على الكميات المشار إليها من التبغ من أنواع مختلفة تونسية وأخرى أجنبية بقيمة جمليّة تقدّر بحوالي 30 الف دينار، وفق تأكيده.