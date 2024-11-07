الجامعة التونسية لكرة القدم - تركيز اللجنة الوطنية للاخلاقيات واللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية

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اعلنت هيئة التسوية للجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تركيز اللجنة الوطنية للأخلاقيات واللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية وذلك على النحو التالي:

اللجنة الوطنية للاخلاقيات--

عبد اللطيف الكراي (رئيس)- لزهر الجويلي (نائب رئيس)- هندة القاسمي (عضو)- -زين العابدين الوسلاتي(عضو)- مروان جوهر(عضو) --اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية

محمد علي غريب (رئيس) - علي كابادو (نــائب رئيس) - بديع حكيم (عضو) - معز الدراجي (عضو)- أكرم الرياحي(عضو).