الجامعة التونسية لكرة القدم - تركيز اللجنة الوطنية للاخلاقيات واللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية
اعلنت هيئة التسوية للجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تركيز اللجنة الوطنية للأخلاقيات واللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية وذلك على النحو التالي:
اللجنة الوطنية للاخلاقيات--
عبد اللطيف الكراي (رئيس)- لزهر الجويلي (نائب رئيس)- هندة القاسمي (عضو)- -زين العابدين الوسلاتي(عضو)- مروان جوهر(عضو) --اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية
محمد علي غريب (رئيس) - علي كابادو (نــائب رئيس) - بديع حكيم (عضو) - معز الدراجي (عضو)- أكرم الرياحي(عضو).
اللجنة الوطنية للاخلاقيات--
عبد اللطيف الكراي (رئيس)- لزهر الجويلي (نائب رئيس)- هندة القاسمي (عضو)- -زين العابدين الوسلاتي(عضو)- مروان جوهر(عضو) --اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية
محمد علي غريب (رئيس) - علي كابادو (نــائب رئيس) - بديع حكيم (عضو) - معز الدراجي (عضو)- أكرم الرياحي(عضو).
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